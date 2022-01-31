Алихан Смаилов встретился с Послом КНР в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретился с Послом КНР в РК Чжан Сяо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономическая, транспортно-логистическая, АПК, развитие «зеленой экономики», цифровизация, рациональное использование трансграничных рек и другие.

Особое внимание уделено перспективам увеличения поставок в Китай экологически чистой сельхозпродукции из Казахстана и наращивания приграничного взаимодействия. Премьер-Министр подчеркнул необходимость восстановления цепочек поставок, модернизации и обеспечения бесперебойной работы всех автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также возобновления прямого авиасообщения между РК и КНР.

«Глава государства поставил ряд задач по «перезагрузке» экономики Казахстана и активизации торгово-экономического сотрудничества с главными внешними партнерами, в том числе с Китаем», — сказал А. Смаилов.

Чжан Сяо отметил, что сотрудничество с Казахстаном является одним из приоритетных направлений во внешней политике Китая. КНР остается надежным партнером и готова оказать казахстанской стороне необходимую поддержку и содействие.

Китай является одним из крупнейших внешнеторговых и инвестиционных партнеров Казахстана. За 11 месяцев 2021 года объем двусторонней торговли составил более $17 млрд и вырос на 13,6%.