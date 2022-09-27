Алихан Смаилов встретился с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с прибывшей в Астану делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которую возглавляет председатель Центрального банка ОАЭ Халед Мухаммед Салем Балама. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Участники обсудили вопросы привлечения инвестиций, укрепления контактов бизнес-кругов двух стран и сотрудничество в банковской сфере.

Алихан Смаилов напомнил, что по итогам его недавнего официального визита в ОАЭ между странами подписано большое количество межведомственных и коммерческих документов, достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества.

«Мы придаем большое значение нашему взаимодействию и намерены повышать уровень двусторонних отношений», – подчеркнул Премьер-Министр.

Халед Мухаммед Салем Балама отметил, что арабские инвесторы детально изучают предложения о сотрудничестве, после чего будут готовы перейти к их практической реализации.

«Сегодня перед нами открываются интересные возможности для инвестиционного сотрудничества. Я хотел бы поблагодарить Правительство Казахстана за поддержку, оказываемую в этом направлении», – сказал глава Центробанка ОАЭ.

В состав делегации ОАЭ также вошли представители крупных компаний Mubadala и ADQ, которые ранее проявляли интерес к запуску инвестиционных проектов в Казахстане.

Фото: primeminister.kz