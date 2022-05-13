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Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Абишу Кекильбаеву
13 Мая 2022 14:26

Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Абишу Кекильбаеву

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Мангистаускую область началась с посещения культурного центра имени видного общественного и политического деятеля Абиша Кекильбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику писателю и ознакомился с работой нового культурного центра.



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