13 Мая 2022 14:26

Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Абишу Кекильбаеву

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Мангистаускую область началась с посещения культурного центра имени видного общественного и политического деятеля Абиша Кекильбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику писателю и ознакомился с работой нового культурного центра.



