Алихан Смаилов: Вопрос повышения доходов людей должен быть самым главным для нас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране одобрили в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства поручил Правительству разработать и принять План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации. Презентованный сегодня проект Плана содержит ряд оперативных и краткосрочных мер, направленных на безопасность и всестороннюю поддержку граждан и субъектов бизнеса, а также на оперативную стабилизацию социально-экономической ситуации в стране. В ходе реализации Плана в первую очередь будет оказана помощь семьям погибших граждан и пострадавшим. Сотрудники силовых структур и органов гражданской защиты также обеспечиваются должной поддержкой государства», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Как отметил Премьер-Министр, все пункты Плана, касающиеся МВД, очень важны и должны быть реализованы качественно и оперативно.

«Гражданам и юридическим лицам, пострадавшим от массовых беспорядков, предоставлена отсрочка по погашению банковских займов и микрокредитов до окончания режима чрезвычайного положения в разрезе регионов», - отметил Алихан Смаилов.

Палатой «Атамекен» сформирован Реестр пострадавших от мародерства субъектов бизнеса.

Также Алихан Смаилов рассказала, что по результатам работы Правительственной и региональных комиссий по ликвидации последствий беспорядков из республиканского и местных бюджетов будут выделены необходимые финансовые средства для возмещения понесенного ущерба. Кроме того, для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля 2022 года будут приостановлены налоговые и таможенные проверки органов государственных доходов, а также выставление уведомлений по камеральному контролю.

«Совместно с Нацпалатой «Атамекен» планируется разработка и принятие Программы повышения доходов населения. Хочу отметить, что вопрос повышения доходов людей должен быть самым главным для нас. Любой план, любая программа должны быть нацелены, в первую очередь, на повышение доходов казахстанцев. На всех уровнях управления эффективность работы будет оцениваться именно по этому показателю», - обратился Премьер-Министр.

По словам Алихана Смаилова, в целях снижения уровня молодежной безработицы будут увеличены сроки прохождения и размеры заработных плат в рамках проектов «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Созданный общественный социальный Фонд «Қазақстан халқына» позволит нуждающимся детям получить современные и дорогостоящие медицинские услуги, и лекарственные средства.

«В целом реализация данного Плана позволит обеспечить оперативное восстановление социально-экономической ситуации в стране после январских событий в краткосрочном периоде», - отметил Алихан Смаилов, предложив одобрив представленный проект Плана оперативный действий.

«Поручаю первым руководителям государственных органов и акимам регионов взять на личный контроль реализацию мероприятий Плана оперативный действий. Бахыт Турлыханович (Султанов - прим.), общий контроль и координация за Вами», - поручил А. Смаилов.