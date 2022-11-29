Алихан Смаилов указал на серьезные упущения «АрселорМиттал Темиртау» в промбезопасности

29 Ноября 2022, 08:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В понедельник, 28 ноября, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наиром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Алихан Смаилов указал руководству предприятия на серьезные упущения в обеспечении промышленной безопасности, которые приводят к гибели и травмированию работников, обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций, направляемых на модернизацию производства.

Премьер-Министр потребовал принять исчерпывающие меры для исправления ситуации.

В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние сожаления в связи с недавним чрезвычайным происшествием, приведшим к гибели работников АО «АрселорМиттал Темиртау». Он отметил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов.

По итогам встречи Премьер-Министр подчеркнул, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле Правительства.

Ранее сообщалось , что 3 ноября в шахте имени Ленина угольного департамента, принадлежащей этой компании, произошел хлопок метана, пять горняков погибли

Фото: primeminister.kz