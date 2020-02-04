Алихан Смаилов: Требуется принятие действенных мер по недопущению роста цен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК, министр финансов Алихан Смаилов призвал активизировать работу стабилизационных фондов в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из актуальных вопросов является обеспечение стабильности цен на продовольственные товары. К сожалению, как было отмечено, по итогам прошлого года мы видели существенный рост цен на продовольственные товары, которые увеличились на 9,6%. Это соответственно, отражается на покупательной способности граждан. Здесь требуется принятие системных и действенных мер по недопущению роста цен», - сказал Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства торговли и интеграции.

Одним из важных мер в обеспечении стабильности цен он назвал создание оптово-распределительных центров в регионах.

«Необходимо министерству совместно с акиматами серьезно активировать работу в этом направлении. Недостаточно активной остается работа по повышению эффективности стабилизационных фондов в регионах. Важным представляется развернуть работу по определению совместно с акиматами, Минсельхозом встречных обязательств сельхозтоваропроизводителей по насыщению внутренного рынка продуктами питания. Они получают субсидии, меры государственной поддержки и справедливо, если государство будет требовать, чтобы определенные товары в первую очередь доставляли по доступным ценам на внутренний рынок», - подчеркнул А. Смаилов.