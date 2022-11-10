Алихан Смаилов сообщил о принятии мер в отношении «Арселор Миттал Темиртау»

АСТАНА. КАЗИНФОР – Какие меры приняты в отношении компании «Арселор Миттал Темиртау» в связи с гибелью рабочих на шахте им.Ленина, сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В контракт на недропользование по добыче угля для этой компании мы вписали впервые дополнительные требования о необходимости вложения инвестиций в модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 млрд тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов на 7 млрд тенге. Ранее таких обязанностей не было, были предъявлены и другие обязательства на недропользование», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопрос депутатов Сената.

Как сообщалось ранее, о необходимости принять безотлагательные жесткие меры в отношении «Арселор Миттал Темиртау» из-за гибели шахтеров заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своей поездки в Мангистаускую область.

Напомним, 3 ноября в 3 часа ночи на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» были остановлены на сутки.

Похороны погибших горняков прошли в Шахтинске 5 ноября.