8 Июля 2022 16:05

Алихан Смаилов: Реализация новых индустриальных проектов может изменить качество жизни в моногородах

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с ходом индустриального и инфраструктурного развития города Сарани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава Правительства посетил строительную площадку нового шинного завода ТОО KamaTyresKZ, который планируется запустить в конце 2022 года.

Ожидается, что после выхода на плановую мощность продукция завода будет поставляться на рынок Казахстана, в том числе на первичную комплектацию автомобилей, а также в страны ЕАЭС.

Алихан Смаилов отметил необходимость повышения локализации смежных производств предприятия и продолжения подготовки кадров на основе специально разработанных образовательных программ.

Здесь же аким области Женис Касымбек проинформировал Премьер-Министра о развитии инфраструктуры индустриальной зоны Saran.

«После многолетнего простоя одним из драйверов развития города и перспективной точкой роста стало создание индустриальной зоны Saran. Это важно для местных жителей, которые должны реально видеть, как запуск таких проектов меняет качество жизни в городе», - подчеркнул глава Правительства.

Затем Алихан Смаилов посетил завод по производству автобусов ТОО QazТehna, способный выпускать до 1200 единиц продукции в год.

Сегодня на предприятии налажен выпуск школьных автобусов, которые к новому учебному году будут переданы девяти областям Казахстана. Кроме того, до конца года здесь планируется произвести автобусы и для общественных перевозок.

«Завод QazТehna является примером того, как промышленная кооперация с крупнейшими представителями мирового машиностроения способна оказать позитивное влияние на восстановление целого города. Правительство будет и дальше комплексно поддерживать предприятия отечественного автомобилестроения», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министру также презентовали проект будущего завода бытовой техники ТОО Meridian Company, который планируется запустить в рамках реализации программы по импортозамещению.

Далее Алихан Смаилов ознакомился с ходом восстановления многоэтажных домов в микрорайоне РТИ (резинотехнических изделий), которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

В целом, темпы жилищного строительства в Сарани за последний трехлетний период увеличились. Ожидается, что в 2022 году будет сдано еще около 250 квартир.

«Акимату необходимо и далее увеличивать темпы ввода жилья, а также активно заниматься благоустройством города», - подчеркнул Премьер-Министр.



