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Алихан Смаилов разрезал путы годовалому Алихану из Мангистау

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июня 2023, 20:22
Алихан Смаилов разрезал путы годовалому Алихану из Мангистау Фото: primeminister.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Находясь с рабочей поездкой в Мангистауской области, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов по просьбе местного жителя провел обряд тұсау кесер годовалому мальчику по имени Алихан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

«Я хотел провести внуку известный казахский обряд. Нам посчастливилось, что в этот день в нашем регионе был Премьер-Министр Алихан Смаилов и что он согласился принять участие и разделить с нами эту радость», — сказал дедушка маленького Алихана Кайыржан Ниязов.

Глава Правительства пожелал мальчику крепкого здоровья, больших успехов на легком жизненном пути.

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Правительство РК   Мангистауская область   Алихан Смаилов  
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