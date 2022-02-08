Алихан Смаилов рассказал о социально-экономических показателях развития РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства рассказал о социально-экономических показателях прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По итогам социально-экономического развития в 2021 году рост ВВП составил 4%. Основным фактором устойчивого экономического роста стал реальный сектор. Объем промышленной продукции достиг 8,38%. Без учета горнодобывающей промышленности инвестиции в основную экономику увеличились на 9,5%. Прямые иностранные инвестиции за девять месяцев прошлого года выросли почти на 50 процентов и составили 18,8 млрд долларов», - сказал Алихан Смаилов.
Глава Кабмина также отметил, что за 11-месячный период наблюдался некоторый рост в сфере привлечения внешних инвестиций.
«Также по итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот вырос на 15,4% и достиг 91,4 млрд долларов. Экспорт товаров увеличился на 25% и составил 54,5 млрд долларов, импорт вырос на 4,2% и составил около 37 млрд долларов», - сообщил Алихан Смаилов.
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