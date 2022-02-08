+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алихан Смаилов рассказал о социально-экономических показателях развития РК

8 Февраля 2022 11:17
Поделиться:
Алихан Смаилов рассказал о социально-экономических показателях развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства рассказал о социально-экономических показателях прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Цены на сырой и товарный газ будут заморожены до 1 января 2024 года – Алихан Смаилов
Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев Экономика страны выросла на 4% - Касым-Жомарт Токаев Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК

«По итогам социально-экономического развития в 2021 году рост ВВП составил 4%. Основным фактором устойчивого экономического роста стал реальный сектор. Объем промышленной продукции достиг 8,38%. Без учета горнодобывающей промышленности инвестиции в основную экономику увеличились на 9,5%. Прямые иностранные инвестиции за девять месяцев прошлого года выросли почти на 50 процентов и составили 18,8 млрд долларов», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также отметил, что за 11-месячный период наблюдался некоторый рост в сфере привлечения внешних инвестиций.

«Также по итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот вырос на 15,4% и достиг 91,4 млрд долларов. Экспорт товаров увеличился на 25% и составил 54,5 млрд долларов, импорт вырос на 4,2% и составил около 37 млрд долларов», - сообщил Алихан Смаилов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Инвестпроекты   #Экономика   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Цены на сырой и товарный газ будут заморожены до 1 января 2024 года – Алихан Смаилов
Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
Экономика страны выросла на 4% - Касым-Жомарт Токаев
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
3 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
4 Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
5 Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
6 Касым-Жомарт Токаев планирует в марте выступить с обращением к нации
Читайте также
Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
Экономика страны выросла на 4% - Касым-Жомарт Токаев
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
Касым-Жомарт Токаев планирует в марте выступить с обращением к нации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив