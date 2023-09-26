Алихан Смаилов раскритиковал работу по ликвидации свалок

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства заявил, что пока европейские страны используют современные методы ликвидации мусора, в Казахстане до сих применяется устаревший метод – складирование и захоронение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Накопление отходов и возникновение стихийных свалок стало одной из острых экологических проблем. Для улучшения ситуации многими передовыми странами мира проводится переработка, утилизация мусора. Создана соответствующая инфраструктура и сформирована культура у населения обращения с отходами. Это позволило Европе достигнуть 50% утилизации мусора. Лидером является Швеция, где утилизируется 99%. Однако мы до сих пор используем давно устаревший метод ликвидации мусора – его складирование и захоронение, - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По словам главы Кабмина, каждый год в Казахстане образуется более 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов. Усугубляют ситуацию тысячи стихийных свалок.

- Акиматами выделяются значительные бюджетные средства на их ликвидацию. Проводятся рейдовые мероприятия на выявление фактов незаконной транспортировки и складирования отходов. Увеличены штрафы за нарушение требований законодательства, - добавил он.

Премьер-Министр раскритиковал проводимые работы по ликвидации свалок. По словам главы Кабмина, недостаточно принимаются меры в сфере управления отходами.

- Недостаточно принимаются меры в сфере управления отходами. До сих пор не реализованы планы по запуску современных мусороперерабатывающих заводов. К сожалению, у нас нет культуры обращения с мусором. Часто люди бросают мусор на улице. Очень сложная ситуация со свалками в селах. По результатам оперативного космического мониторинга за 2022 год по стране выявлено более 5,6 тыс. стихийных свалок. В текущем году только с марта по сентябрь обнаружено 5,5 тыс. несанкционированных мест отходов, - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, административные штрафы не улучшают ситуацию. Дешевле заплатить, чем сдать мусор на полигон.

Как отметил Премьер-Министр, нужно изменить такой подход. В этом плане необходимо выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов.

Алихан Смаилов раскритиковал местные исполнительные органы за проведение несоответствующей информационной работы.

- Например, мало кто знает о наличии полигонов для строительных отходов. Акиматы при координации Министерства экологии должны более серьезно заняться этими вопросами. Нужно активно внедрять раздельный сбор отходов, их дальнейшую сортировку, переработку и утилизацию. Опыт зарубежный имеется. По мнению экспертов, одной из главных проблем в Казахстане с организацией полигонов для отходов являются тарифы, требования и нормы. Их необходимо делать более гибкими, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов в небольших населенных пунктах. Иначе невозможно эти полигоны узаконить и содержать, - добавил Алихан Смаилов.

По сведениям космомониторинга, в прошлом году стихийные свалки были ликвидированы не в полном объеме. По словам министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева, в ряде регионов проведена слабая работа по их ликвидации.