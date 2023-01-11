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Алихан Смаилов раскритиковал процесс запуска проекта «Қазақстанда жасалған»

11 Января 2023, 20:35
Алихан Смаилов раскритиковал процесс запуска проекта «Қазақстанда жасалған»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании коллегии Министерства торговли и интеграции РК Премьер-Министр Алихан Смаилов раскритиковал процесс запуска проекта «Қазақстанда жасалған» (Made in KZ). По его словам, процесс запуска проекта затягивается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Затягивается исполнение поручения Президента по запуску общенационального проекта «Қазақстанда жасалған» (Made in KZ). Несмотря на то, что прошло уже полгода, только утверждена Дорожная карта. Поручаю ускорить реализацию Дорожной карты. Все мероприятия должны быть исполнены своевременно и надлежащим образом», - сказал на заседании коллегии Минторговли Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также поручил разработать правила формирования товарного баланса социально значимых продовольственных товаров с созданием Единой информационной системы мониторинга.

Сегодня состоялось заседание коллегии Министерства торговли и интеграции РК, на котором Премьер-Министр Алихан Смаилов дал ряд поручений ведомству. В частности, Алихан Смаилов поручил обеспечить качественное и своевременное исполнение плана мероприятий по созданию национальной товаропроводящей системы.


Фото: primeminister.kz

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