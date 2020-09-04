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Алихан Смаилов: Работа по ревизии Налогового законодательства начата

4 Сентября 2020 10:44
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Алихан Смаилов: Работа по ревизии Налогового законодательства начата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах по совершенствованию налогово-бюджетной политики рассказал первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях упрощения исполнения налоговых обязательств и минимизации количества налогов и платежей будет проведена полная ревизия Налогового законодательства. Эта работа уже начата. Для МСБ в наиболее пострадавших секторах будет введено право уплаты розничного налога с оборота», - сказал Алихан Смаилов во время онлайн-брифинга Правительства.

Для диверсификации экономики и пополнения бюджета будут рассмотрены возможности дифференциации налоговых ставок.

«Отдельное внимание Правительства будет уделено выработке новой бюджетной политики. Будет разработан свод ключевых бюджетных коэффициентов и правил, оценка эффективности и устойчивости бюджетной политики. С внедрением «расширенного бюджета» планируется введение Комплексной оценки государственных финансов путем включения внебюджетных фондов в консолидированный бюджет. В результате, новые подходы в бюджетном планировании обеспечат более полную реализацию национальных приоритетов в системе государственного планирования», - отметил заместитель Премьер-Министра.

Ранее первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов сообщил о проведении комплекса мер по дальнейшему улучшению бизнес-климата.




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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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