17 Июня 2022 19:45

Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестклимата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, на котором рассмотрены актуальные вопросы международного экономического взаимодействия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Американской торговой палаты в РК Дорис Брэдбери, посол Великобритании в РК Кэти Лич, посол делегации Европейского Союза в РК Кестутис Янкаускас, директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Ожан, руководитель Евразийского подразделения ОЭСР Уильям Томпсон, управляющий директор NCOC Оливье Лазар, главный исполнительный директор «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наир, региональный директор Philip Morris International Хуан Карлос Эскобар, а также руководители центральных государственных органов РК.

Участники заседания обсудили влияние текущей геополитической ситуации на логистику и банковское дело для инвестиционного сообщества Казахстана.

Отмечалось, что на сегодня наиболее уязвимым сектором международных экономических отношений стали транспортно-логистические системы.

В ходе заседания Премьер-Министр РК отметил, что, несмотря на внешние экономические шоки, Правительство располагает всеми необходимыми инструментами и ресурсами для преодоления возможных кризисных явлений.

«Все озвученные сегодня рекомендации будут проработаны и учтены в работе Правительства», – подчеркнул Алихан Смаилов.