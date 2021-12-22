Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова прошло очередное заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
В рамках совещания рассмотрены некоторые вопросы реализации пилотного проекта по банковскому обслуживанию криптобирж на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Реализация проекта позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет страны, новые рабочие места, а также совершенствовать национальное законодательство в части регулирования деятельности криптобирж и сделать прозрачными криптовалютные потоки для их регулирования. На сегодняшний день заинтересованность участия в пилотном проекте выразили ряд банков Казахстана.
По итогам заседания А. Смаилов поручил ускорить разработку Правил функционирования криптобирж в МФЦА по взаимодействию с банками второго уровня.
- Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
- Что предусматривает проект «Бюджет народного участия»
- Субъектов угольного рынка обязали не допускать необоснованного повышения цен
- Какие меры предпринимаются в Казахстане для недопущения повышения цен на уголь
- Насколько Казахстан обеспечен углем, рассказали в Правительстве
- Прогноз цен на жилье дала председатель «Отбасы банка»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана