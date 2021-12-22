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Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий

22 Декабря 2021 18:13
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Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова прошло очередное заседание рабочей группы по развитию криптоиндустрии и блокчейн-технологий в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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В рамках совещания рассмотрены некоторые вопросы реализации пилотного проекта по банковскому обслуживанию криптобирж на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Реализация проекта позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет страны, новые рабочие места, а также совершенствовать национальное законодательство в части регулирования деятельности криптобирж и сделать прозрачными криптовалютные потоки для их регулирования. На сегодняшний день заинтересованность участия в пилотном проекте выразили ряд банков Казахстана.

По итогам заседания А. Смаилов поручил ускорить разработку Правил функционирования криптобирж в МФЦА по взаимодействию с банками второго уровня.





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#Правительство РК   #Экономика   #Криптовалюта  
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