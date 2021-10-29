Алихан Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очередное заседание комиссии по переписи населения страны прошло в Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Так, по состоянию на 29 октября переписью населения охвачено 19 112 653 человек. Отмечено, что в рамках мероприятия помимо постоянно проживающих граждан, переписываются и временно отсутствующее в стране население (дипломаты, студенты, туристы) и находящиеся в нашей стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы.

Самый высокий охват зафиксирован в городе Алматы. В мегаполисе по состоянию на 1 августа постоянно проживало 2 005 496 человек, по промежуточным итогам онлайн-переписи и опроса интервьюерами на данный момент составляет 2 188 603 человек. Работа по опросу населения в рамках переписи продолжается.

Также в регионах лидерах по охвату переписи населения Жамбылская, Алматинская, Актюбинская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области и город Шымкент.

«Видим что динамика по стране не плохая. Но работа не завершена, выполнить задачу по 100% охвату есть все возможности», — отметил А. Смаилов.

Напомним, основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход.