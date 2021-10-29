РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:49, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Алихан Смаилов провел заседание комиссии по переписи населения страны

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очередное заседание комиссии по переписи населения страны прошло в Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Так, по состоянию на 29 октября переписью населения охвачено 19 112 653 человек. Отмечено, что в рамках мероприятия помимо постоянно проживающих граждан, переписываются и временно отсутствующее в стране население (дипломаты, студенты, туристы) и находящиеся в нашей стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы.

    Самый высокий охват зафиксирован в городе Алматы. В мегаполисе по состоянию на 1 августа постоянно проживало 2 005 496 человек, по промежуточным итогам онлайн-переписи и опроса интервьюерами на данный момент составляет 2 188 603 человек. Работа по опросу населения в рамках переписи продолжается.

    Также в регионах лидерах по охвату переписи населения Жамбылская, Алматинская, Актюбинская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области и город Шымкент.

    «Видим что динамика по стране не плохая. Но работа не завершена, выполнить задачу по 100% охвату есть все возможности», — отметил А. Смаилов.

    Напомним, основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Перепись населения Астана
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!