Алихан Смаилов провел заседание Инвестштаба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Инвестиционного штаба под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций за 2021 год и планы на 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 13,2 трлн тенге, что на 7,3% больше показателя 2020 года. Основными локомотивами роста инвестиций стали несырьевые сектора экономики. Индексы физического объема инвестиций выросли в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза, строительстве – в 1,2 раза, сельском хозяйстве – в 1,3 раза.

В обрабатывающей промышленности наиболее высокие показатели роста достигнуты в металлургии (+27%), производстве текстиля (+28%), фармацевтике (+39%), химической промышленности (+55%), минеральной продукции (+100%). Годовой план по привлечению инвестиций в основной капитал по республике выполнен на 94%. Целевые показатели перевыполнены в г. Шымкенте (115,5%), Актюбинской (101,8%) и Костанайской (101,3%) областях.

Небольшое недостижение наблюдается в Карагандинской области (99,9%), г. Алматы (99,8%), Атырауской (99,1%), Жамбылской (97,4%), Павлодарской (96,2%) областях, г. Нур-Султане (96,1%). Заметное неисполнение плана зафиксировано в Восточно-Казахстанской (92,1%), Мангистауской (90,8%), Алматинской (89,7%), Акмолинской (89,4%), Туркестанской (82,5%) и Северо-Казахстанской (80,4%) областях. Наихудшие показатели отмечаются в Западно-Казахстанской (69,6%) и Кызылординской (66,4%) областях.

Заместители акимов этих двух регионов по поручению Премьер-Министра будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику РК по итогам 9 месяцев 2021 года увеличился на 49% и составил $18,7 млрд. Наблюдается рост притока капитала практически по всем основным странам-инвесторам в экономику Казахстана. В топ-10 государств-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, КНР, Россия, Великобритания, Бельгия, Турция, Южная Корея и Франция.

«Отстающим регионам следует обратить внимание на необходимость строгого соблюдения установленных KPI. Акимы будут нести персональную ответственность за недостижение целевых индикаторов. Государственным органам и акиматам продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций», — сказал А. Смаилов.