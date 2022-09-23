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Алихан Смаилов провел встречу с Сэром Сумой Чакрабарти

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Сентября 2022, 19:13
Алихан Смаилов провел встречу с Сэром Сумой Чакрабарти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам Сэром Сумой Чакрабарти, в ходе которой обсуждены меры Правительства по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Премьер-Министр отметил, что в настоящее время Правительством дорабатывается проект Экономической политики на среднесрочный период, ключевыми направлениями которой станут диверсификация и модернизация экономики, реформирование госуправления и комплексное развитие человеческого капитала.

Итогом всей этой работы должен стать устойчивый экономический рост, обеспечивающий реальный подъем уровня национального дохода и повышение благосостояния граждан.

В свою очередь Сэр Чакрабарти выразил уверенность, что новая программа Правительства станет действенным ответом на текущие экономические и социальные вызовы.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы финансирования новых инвестиционных проектов и обеспечения продовольственной безопасности страны, а также обменялись мнениями по актуальным направлениям региональной повестки дня.

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Фото: primeminister.kz






Правительство РК   Премьер-министр РК   Реформы Токаева   Алихан Смаилов   Послание Президента РК-2022  
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