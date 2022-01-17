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Алихан Смаилов провел телефонный разговор с заместителем Премьер-Министра ОАЭ

17 Января 2022 19:35
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Алихан Смаилов провел телефонный разговор с заместителем Премьер-Министра ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с заместителем Премьер-Министра – министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром Бен Заидом Аль Нахаяном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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Шейх Мансур Бен Заид Аль Нахаян поздравил А. Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан.

Мансур Бен Заид Аль Нахаян выразил соболезнования семьям казахстанцев, погибших в ходе январских событий, пожелав мира и процветания всему народу Казахстана.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

По итогам 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли между РК и ОАЭ составил $673,7 млн, что почти на 50% больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 г.

В Казахстане с участием эмиратского капитала действуют порядка 300 совместных предприятий. За годы Независимости Казахстана объем прямых инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов в экономику РК составили $2,4 млрд, инвестиции РК в ОАЭ превысили $1 млрд.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что ОАЭ являются важным торгово-экономическим партнером РК в арабском мире.

В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Арабские эмираты   #Алихан Смаилов  
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