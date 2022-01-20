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Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына»
20 Января 2022 11:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования АО «Самрук – Қазына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.
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С докладами о предлагаемых путях реформирования указанной структуры выступили председатель правления АО «Самрук – Қазына» Алмасадам Саткалиев, министр национальной экономики Алибек Куантыров и руководители других государственных органов.
Глава Правительства поручил продолжить работу по проработке предлагаемых мер реформирования АО «Самрук – Қазына» в целях повышения эффективности и прозрачности деятельности, а также повышения контроля со стороны общественности.
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