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    20:10, 15 Март 2022 | GMT +6

    Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития по банковским операциям Аланом Пию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и ЕБРР по реализации совместных проектов по ряду направлений, включая привлечение инвестиций и вопросы экологии. В частности, стороны обсудили итоги деятельности ЕБРР в РК за 2021 год и текущие планы на 2022 год.

    Правительство и бизнес Казахстана ведут активное сотрудничество с ЕБРР по инфраструктурным проектам, по поддержке МСБ через финансовый, муниципальный, корпоративный сектора.

    «Мы высоко ценим стратегический характер взаимодействия с ЕБРР. В этом году Казахстан и ЕБРР отмечают 30-летие сотрудничества. За три десятилетия нашего партнерства мы успешно реализовали порядка 300 проектов на сумму свыше $10 млрд в разных отраслях экономики», — сказал А. Смаилов.

    Дальнейшее сотрудничество будет осуществляться в рамках новой Страновой стратегии ЕБРР для Казахстана на 2022-2026 годы. Документ включает взаимодействие сторон по таким вопросам, как повышение конкурентоспособности частного предпринимательства, поддержка зеленой политики и углеродной нейтральности, а также содействие экономической интеграции и гендерного равенства через участие частного сектора.

    «Сегодня наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира. Количество стран, заявивших о целях по углеродной нейтральности и отказе от угля, ежегодно растет. Казахстан также активно следует мировым трендам «зеленого» развития», — сказал Премьер-Министр РК.

    В свою очередь, Алан Пию высоко оценил ход реализуемых реформ в Казахстане и выразил заинтересованность расширять двустороннее сотрудничество по широкому спектру вопросов.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Алихан Смаилов Экология Экономика Интеграция и партнерство
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