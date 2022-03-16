Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития по банковским операциям Аланом Пию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и ЕБРР по реализации совместных проектов по ряду направлений, включая привлечение инвестиций и вопросы экологии. В частности, стороны обсудили итоги деятельности ЕБРР в РК за 2021 год и текущие планы на 2022 год.

Правительство и бизнес Казахстана ведут активное сотрудничество с ЕБРР по инфраструктурным проектам, по поддержке МСБ через финансовый, муниципальный, корпоративный сектора.

«Мы высоко ценим стратегический характер взаимодействия с ЕБРР. В этом году Казахстан и ЕБРР отмечают 30-летие сотрудничества. За три десятилетия нашего партнерства мы успешно реализовали порядка 300 проектов на сумму свыше $10 млрд в разных отраслях экономики», — сказал А. Смаилов.

Дальнейшее сотрудничество будет осуществляться в рамках новой Страновой стратегии ЕБРР для Казахстана на 2022-2026 годы. Документ включает взаимодействие сторон по таким вопросам, как повышение конкурентоспособности частного предпринимательства, поддержка зеленой политики и углеродной нейтральности, а также содействие экономической интеграции и гендерного равенства через участие частного сектора.

«Сегодня наблюдается устойчивый тренд декарбонизации крупных экономик мира. Количество стран, заявивших о целях по углеродной нейтральности и отказе от угля, ежегодно растет. Казахстан также активно следует мировым трендам «зеленого» развития», — сказал Премьер-Министр РК.

В свою очередь, Алан Пию высоко оценил ход реализуемых реформ в Казахстане и выразил заинтересованность расширять двустороннее сотрудничество по широкому спектру вопросов.