РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:29, 22 Август 2023 | GMT +6

    Алихан Смаилов провел переговоры с региональным директором Всемирного банка по ЦА Татьяной Проскуряковой

    None
    Фото: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стороны детально обсудили реализацию перспективных проектов, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры республики, улучшение экологического состояния региона Аральского моря, ускорение цифровизации и т.д., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ukimet.

    Как отметил Алихан Смаилов, Правительство придает большое значение взаимодействию со Всемирным банком в рамках Рамочной стратегии партнерства на 2020-2025 годы, способствующей дальнейшему развитию экономики республики.

    Кроме того, обозначена важность продолжения Программы совместных экономических исследований, ставшей эффективным аналитическим и консультационным инструментом. «В целом Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с Банком по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес», — сказал Премьер-Министр.

    В свою очередь Татьяна Проскурякова подтвердила заинтересованность Всемирного банка в реализации новых проектов в Казахстане. «У нас сформирована очень хорошая программа. В прошлом году мы проводили обзор нашего портфеля по республике и убедились, что у нас очень эффективное взаимодействие по многим направлениям, много успехов. И я вижу огромные перспективы в развитии нашего сотрудничества», — сказала региональный директор ВБ.


    Теги:
    Международная деятельность РК Премьер-министр РК Астана Международная деятельность
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!