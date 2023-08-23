Алихан Смаилов провел переговоры с региональным директором Всемирного банка по ЦА Татьяной Проскуряковой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стороны детально обсудили реализацию перспективных проектов, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры республики, улучшение экологического состояния региона Аральского моря, ускорение цифровизации и т.д., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ukimet.

Как отметил Алихан Смаилов, Правительство придает большое значение взаимодействию со Всемирным банком в рамках Рамочной стратегии партнерства на 2020-2025 годы, способствующей дальнейшему развитию экономики республики.

Кроме того, обозначена важность продолжения Программы совместных экономических исследований, ставшей эффективным аналитическим и консультационным инструментом. «В целом Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с Банком по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес», — сказал Премьер-Министр.

В свою очередь Татьяна Проскурякова подтвердила заинтересованность Всемирного банка в реализации новых проектов в Казахстане. «У нас сформирована очень хорошая программа. В прошлом году мы проводили обзор нашего портфеля по республике и убедились, что у нас очень эффективное взаимодействие по многим направлениям, много успехов. И я вижу огромные перспективы в развитии нашего сотрудничества», — сказала региональный директор ВБ.