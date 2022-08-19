19 Августа 2022 09:09

Алихан Смаилов проведет совещание по комплексному развитию Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства.

В регионе глава Правительства посетит ряд индустриальных и сельскохозяйственных объектов, ознакомится с ходом модернизации социальной инфраструктуры, а также проведет совещание по вопросам комплексного развития области.

Скрин из видео/t.me/KZgovernment