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Алихан Смаилов проведет совещание по комплексному развитию Павлодарской области
19 Августа 2022 09:09

Алихан Смаилов проведет совещание по комплексному развитию Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства.

В регионе глава Правительства посетит ряд индустриальных и сельскохозяйственных объектов, ознакомится с ходом модернизации социальной инфраструктуры, а также проведет совещание по вопросам комплексного развития области.


Скрин из видео/t.me/KZgovernment

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