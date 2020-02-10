-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Алихан Смаилов просит увеличить зарплаты госаудиторов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низкую заработную плату назвал одной из причин коррупции в среде аудиторов первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Также на коррупциогенность влияет неконкурентная заработная плата и высокая ответственность госаудиторов, привлекаемых к следственным мероприятиям правоохранительных органов.
В связи с чем на сегодня наблюдается серьезный отток квалифицированных кадров», - сказал Алихан Смаилов на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития аудита.
Министр сообщил, что 40% сотрудников уволилась за последние два года.
«Хотелось бы отметить, что сначала 2020 года на 70% повышена заработная плата госаудиторов Счетного комитета. При этом, учитывая, что независимо от органа для всех аудиторов установлены единые требования, считаем, что необходимо решить вопрос соответствующего повышения зарплат всех аудиторов», - подчеркнул Алихан Смаилов.
По данным ведомства, средняя зарплата
госаудиторов департамента внутреннего госаудита составляет 120 тысяч тг.; государственных аудиторов Комитета внутреннего государственного аудита – 150 тысяч тг.; госаудиторов ревизионных комиссий – 180 тысяч тг.; госаудиторов Счетного комитета – 250 тысяч тг.; сотрудников внутреннего аудита частного сектора – 550 тысяч тг.; сотрудников внутреннего аудита квазигоссектора – 700 тысяч тг.
- Обязательную 30%-ую квоту для женщин и молодежи в политических партиях хотят ввести в РК
- 16 аудиторов осуждены в Казахстане
- В Казахстане предотвращены недостатки финансовой отчетности на 1 трлн тенге – Алихан Смаилов
- В прошлом году выявлено финансовых нарушений на 245 млрд тенге - Минфин
- Среднемесячная зарплата казахстанцев впервые перевалила за 200 тысяч тенге
- На фоне борьбы с коронавирусом предприятия Китая возобновляют производство
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана