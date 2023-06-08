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Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 18:12
Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ Фото: primeminister.kz

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в город Сочи (РФ) Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

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В узком формате стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ и обсудили Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. В широком формате основное внимание было уделено развитию промышленной кооперации между странами Содружества.
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В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что СНГ продолжает выступать важной платформой для углубления интеграционных связей и поддержания многопланового сотрудничества.

«Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия на этой площадке, укреплении потенциала и раскрытии возможностей Содружества», — сказал он.

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Премьер-Министр подчеркнул, что одним из основных направлений является наращивание взаимной торговли. Так, объем товарооборота между Казахстаном и государствами СНГ в прошлом году вырос на 9% и составил более $36 млрд, при этом за первые 3 месяца этого года также зафиксирован рост на уровне 9%.

«Увеличение этого показателя во многом обеспечивается за счет реализации Договора о зоне свободной торговли СНГ. Вместе с тем, в текущих условиях нам необходимо существенно активизировать работу в СНГ по устранению существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле», — сказал Алихан Смаилов.

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В этом контексте он отметил важность деятельности соответствующей Рабочей группы и необходимость заключения Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле.

При этом, по словам главы Правительства, знаковым событием в СНГ станет подписание Соглашения о свободной торговле услугами.

«Уверены, что соглашение откроет дополнительные возможности на пространстве Содружества и создаст благоприятные условия для дальнейшего роста наших экономик», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также добавил, что в современных условиях значительно повышается роль электронной торговли. Раскрытие потенциала СНГ в этом направлении требует скоординированных действий и совместной работы. В этой связи Казахстан поддерживает разработку соответствующей Концепции сотрудничества.

Кроме того, как отметил Алихан Смаилов, важной задачей остается промышленная кооперация.

«Ключевым драйвером всего экономического развития выступает именно промышленность, и мы уже делаем определенные шаги в укреплении этого сотрудничества. Рассчитываем, что серьезный импульс в данном направлении придадут Концепция промышленной кооперации государств СНГ и Комплекс мер по развитию промышленной кооперации государств СНГ до 2030 года», — сказал он.

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Вместе с тем, одним из важных условий устойчивого развития является переход к «зеленой» экономике. Так, Казахстан проводит системную работу по повышению эффективности использования ресурсов и нивелированию негативных факторов, влияющих на окружающую среду.

«С учетом того, что аналогичные задачи ставят все государства СНГ, призываю правительства стран Содружества объединить усилия в данном направлении. Площадкой для совместной работы может послужить Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в Астане», — заключил Премьер-Министр.

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По итогам заседания подписан ряд соглашений и других документов.


СНГ   Внешняя политика Казахстана   Премьер-министр РК  
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