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    Алихан Смаилов призвал активизировать работу по устранению барьеров в торговле ЕАЭС

    3 Февраля 2023, 15:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета подводя итоги прошлого года отметил положительную динамику экономических показателей ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Премьер отметил, что за 2022 год объем промышленного производства ЕАЭС составил 1,5 трлн долларов, в том числе в Казахстане более 100 млрд долларов с ростом на 1,1 %. Растет производство сельскохозяйственной продукции ЕАЭС. За 2022 год объем производства вырос более чем на 5 %. При этом наибольший рост отмечается в Казахстане – свыше 9 %.

    «Вместе с тем данные показатели не соответствуют реальному потенциалу Евразийского экономического союза. Считаю, что возможности Евразийской интеграции не используются в полной мере. Нам необходимо максимально сконцентрироваться на практической реализации мероприятий, стратегии развития ЕАЭС до 2025 года и договора о ЕАЭС. В первую очередь, это устранение барьеров во взаимной торговле», - сказал глава Правительства.

    Алихан Смаилов добавил, что несмотря на имеющуюся положительную динамику в устранении барьеров, все еще сохраняются элементы таможенного контроля на внутренних границах, фактически отсутствует национальный режим в госзакупках, широко применяются санитарные, ветеринарные ограничения и другие.

    «Все это не дает бизнесу наших стран в полной мере ощутить преимущества от ЕАЭС», - отметил Алихан Смаилов.

    По его словам, приоритетом также должно быть формирование бесшовных торговых потоков на пространстве евразийского экономического союза.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Алматы Экономика ЕАЭС Алихан Смаилов
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