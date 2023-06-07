Алихан Смаилов принял участие в заседании ЕМПС в Сочи

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества в рамках ЕАЭС рассмотрены на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе в городе Сочи (РФ) с участием глав правительств Армении Никола Пашиняна, Беларуси – Романа Головченко, Казахстана – Алихана Смаилова, Кыргызстана – Акылбека Жапарова и России – Михаила Мишустина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе реализацию Первого пакета мероприятий в рамках климатической повестки, дальнейшее развитие интегрированной информационной системы и укрепление «цифрового» сотрудничества в целом, шаги по формированию общего электроэнергетического рынка, а также работу по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Кроме того, рассмотрены итоги переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Ираном и ряд других актуальных тем.