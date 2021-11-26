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Алихан Смаилов принял участие в 10-м заседании казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству

26 Ноября 2021 19:22
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Алихан Смаилов принял участие в 10-м заседании казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в формате видеоконференцсвязи под сопредседательством Первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и заместителя Премьера Государственного Совета КНР Хань Чжэна состоялось 10-е заседание казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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В ходе заседания стороны подвели итоги работы 12 подкомитетов Комитета в сферах безопасности, таможенного, транспортного, железнодорожного, торгово-экономического, водохозяйственного, энергетического, научно-технического, финансового, культурно-гуманитарного, экологического и геологического сотрудничества.

Одной из основных тем обсуждения стало обеспечение благоприятных условий для грузоперевозок. А. Смаилов предложил увеличить пропускную способность действующих переходов на границе и возобновить работу все еще закрытых автомобильных пунктов пропуска «Калжат-Дулаты» и «Майкапчагай-Зимунай».

Кроме того, А. Смаилов предложил увеличить количество пропускаемых из Казахстана грузовых поездов до 18 единиц в сутки на станциях «Достык-Алашанькоу» и «Алтынколь-Хоргос», а также снятие ограничений на прием всех грузов.

Казахстанской стороной предложено возобновить оформление въездных виз для граждан РК, в том числе студентам, а также возобновить регулярные авиасообщения между Казахстаном и Китаем.

По итогам заседания достигнута договоренность активно работать над увеличением пропуска грузов между Казахстаном и КНР.

По итогам Заседания подписан Протокол.


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#Правительство РК   #Китай   #Международная деятельность РК   #Алихан Смаилов  
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