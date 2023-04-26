Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Иран

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В Тегеране глава Правительства проведет встречу с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, в ходе которой стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

Алихан Смаилов также встретится с Президентом страны Ибрахимом Раиси.

В рамках визита Премьер-Министра РК с 24 по 26 апреля проходит Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 отечественных производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.