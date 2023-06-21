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Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июня 2023, 22:00
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан Фото: t.me/KZgovernment

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

В аэропорту г.Баку главу Правительства Казахстана встретили заместитель Премьер-Министра Азербайджана Али Ахмедов и Чрезвычайный и Полномочный посол РК в АР Алим Байель.

В ходе визита глава Правительства РК встретится с Президентом страны Ильхамом Алиевым, а также обсудит широкий круг актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества с Премьер-Министром Али Асадовым.

В частности, будут рассмотрены совместные шаги в транспортно-логистической сфере, торговле, энергетической отрасли, аграрном секторе, IT и промышленной кооперации.

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Правительство РК   Азербайджан   Алихан Смаилов  
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