Алихан Смаилов представил нового главу АО «НУХ «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избранного решением Совета директоров нового председателя правления — Каната Шарлапаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Глава Правительства поблагодарил прежнего председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Айдара Арифханова за проведенную работу во главе Холдинга.

Представляя нового главу Холдинга Каната Шарлапаева, Премьер-Министр отметил его большой управленческий опыт работы в структурах одного из крупных в мире инвестиционных банков – «Сити».

«Перед «Байтереком» стоят серьезные задачи. В первую очередь, это повышение доступности и прозрачности финансирования, содействие развитию несырьевых секторов экономики, АПК и предпринимательства. Глава государства уделяет большое внимание указанным направлениям и ожидает эффективной работы Холдинга», - сказал А. Смаилов.

Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области.

Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.

В 2006-2008 гг. работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управлении продажами инвестбанка «Сити» (Великобритания, Чехия).

В 2008-2014 гг. – старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).

В 2014-2015 гг. – вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).

В 2015-2017 гг. – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан.

В 2017-2020 гг. – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Россия.

С 2020 г. по настоящее время являлся региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка «Сити» (ОАЭ).



