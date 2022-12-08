НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Алихан Смаилов представил нового акима Астаны

8 Декабря 2022, 17:36
Алихан Смаилов представил нового акима Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялось собрание депутатов маслихата с участием Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и руководителя Администрации Президента РК Мурата Нуртлеу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

На рассмотрение депутатам представили две кандидатуры на должность акима столицы – Джакенов Берик Оралович и Касымбек Женис Махмудович. Соответствующее письмо Президента РК зачитал Алихан Смаилов.

По итогам открытого голосования 21 депутат отдал голос за Ж. Касымбека, 7 депутатов проголосовали за Б. Джакенова. Всего в собрании приняло участие 28 депутатов.

На состоявшейся после этого встрече с активом столицы Алихан Смаилов отметил, что город активно развивается, численность его жителей выросла в 4,5 раза. Увеличились и темпы строительства: с 2019 года в эксплуатацию введено более 10 млн кв. метров жилья.

«В этой связи одними из основных задач акимата являются обеспечение жителей качественной питьевой водой, электроэнергией и теплом, а также решение вопросов модернизации социальных объектов», — сказал Премьер-Министр.

По его словам, необходимо запустить комплекс новых очистных сооружений, ряд электроподстанций, ТЭЦ-3 и несколько ТЭС на газе, активизировать работу по благоустройству жилых массивов, а также завершить строительство всех проблемных жилищных объектов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что за последние годы в разы выросла нагрузка на социальную инфраструктуру Астаны, в частности больницы и школы. Государством принимаются меры по решению этих вопросов. Например, в рамках нового национального проекта «Комфортная школа» в столице в ближайшие годы откроются 24 школы нового формата на 44,4 тысяч ученических мест.

В качестве других важных направлений Премьер-Министр обозначил запуск крупных инвестиционных проектов с созданием постоянных рабочих мест и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

«Малый и средний бизнес должен быть ведущим драйвером экономического роста. Если раньше Астана была городом госслужащих, то теперь это город предпринимателей. Каждый третий житель столицы работает в малом и среднем бизнесе. Нужно принимать меры по устранению барьеров для развития бизнес-среды», — отметил он.

Премьер-Министр также подчеркнул необходимость увеличения объема производства качественных продуктов питания, решения актуальных экологических вопросов и проблем с функционированием ливневой канализации.

«Работа местных исполнительных органов должна строиться на основе эффективного диалога с населением и быть направлена на дальнейшее развитие столицы и повышение благосостояния граждан», — заключил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акимом города Астаны Жениса Касымбека. Акимом Карагандинской области назначили Ермаганбета Булекпаева. До этого он работал акимом Караганды.

Фото: primeminister.kz


Теги:
Новости по теме
Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Президента – завотделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК
Читайте также
19-летний астанчанин выпал с 25-го этажа
Ущерб на 1 млрд тенге: сотрудники Правительства для граждан в Астане нелегально ставили на учет авто
Проекты с иностранным участием на $4,1 млрд планируют запустить в Казахстане
Учеников начальных классов перевели на дистанционку в нескольких регионах РК
Около 370 человек планируют снять с очереди на жилье в Астане
Ученики начальных классов перейдут на дистанционное обучение в Астане
Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
Женис Касымбек поблагодарил карагандинцев за поддержку
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей