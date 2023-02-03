Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Алихан Смаилов предложил странам ЕАЭС перейти на трансграничный электронный документооборот

    3 Февраля 2023, 13:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов на форуме Digital Almaty заявил, что необходимо создавать все условия для развития и распространения трансграничного электронного документооборота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях создания благоприятных условий для логистических компаний Казахстан ведет работу по переходу на электронные транспортные документы. Предлагаем в рамках ЕАЭС перевести все иностранные бланки разрешений в электронный формат. Исключение бумажного оборота снижает коррупционные риски, повышает прозрачность товарооборота и, самое главное, позволяет бизнесу оптимизировать свои расходы», - сказал глава Правительства.

    По словам Премьера, актуальным вопросом остается электронное взаимодействие стран ЕАЭС в сфере взаимной торговли.

    «Эти и другие вопросы представляются важными направлениями нашей совместной работы в сфере цифровизации. Реализация основных приоритетов цифровой повестки будет способствовать открытому и равноправному сотрудничеству и переходу на новый уровень экономического, технологического и социального развития», - добавил Премьер.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Алматы ЕАЭС Цифровой Казахстан Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии
    Соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в рамках ЕАЭС одобрил Сенат
    Товарные интервенции по овощам начинаются в регионах РК
    Запрет на вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта ввели в Казахстане
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров