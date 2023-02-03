Алихан Смаилов предложил странам ЕАЭС перейти на трансграничный электронный документооборот

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов на форуме Digital Almaty заявил, что необходимо создавать все условия для развития и распространения трансграничного электронного документооборота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях создания благоприятных условий для логистических компаний Казахстан ведет работу по переходу на электронные транспортные документы. Предлагаем в рамках ЕАЭС перевести все иностранные бланки разрешений в электронный формат. Исключение бумажного оборота снижает коррупционные риски, повышает прозрачность товарооборота и, самое главное, позволяет бизнесу оптимизировать свои расходы», - сказал глава Правительства.

По словам Премьера, актуальным вопросом остается электронное взаимодействие стран ЕАЭС в сфере взаимной торговли.

«Эти и другие вопросы представляются важными направлениями нашей совместной работы в сфере цифровизации. Реализация основных приоритетов цифровой повестки будет способствовать открытому и равноправному сотрудничеству и переходу на новый уровень экономического, технологического и социального развития», - добавил Премьер.



