Алихан Смаилов предложил создать совместный с Республикой Саха проект об истоках тюркских народов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Алихан Смаилов отметил, что одной из первоочередных задач в рамках дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Россией является наращивание объемов взаимной торговли.

Так, по итогам 11 месяцев 2022 года товарооборот между странами составил $24 млрд, что на 7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. По словам Премьер-Министра, при таких темпах вполне реалистично достичь отметки в $30 млрд уже в ближайшие годы.

При этом он обозначил высокий потенциал для наращивания взаимных поставок с Якутией. За январь-ноябрь 2022 года товарооборот составил порядка $80 млн, что в десятки раз выше показателя предыдущего года.

Премьер-Министр также добавил, что важной частью двусторонних отношений является взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в частности, в кинематографии.

«Можно создать совместный исторический проект об истоках происхождения и становления тюркских народов. Реализация такого имиджевого проекта позволит привлечь внимание общества к различным вопросам развития культуры, языка и сохранения наследия кочевых народов Евразии», — отметил он.

Со своей стороны, Айсен Николаев обозначил высокие перспективы сотрудничества в области цифровых технологий, а также по реализации новых инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.

Фото: primeminister.kz