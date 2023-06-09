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Алихан Смаилов предложил Премьеру Кубы обсудить соглашение о безвизовых поездках

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 12:00
Алихан Смаилов предложил Премьеру Кубы обсудить соглашение о безвизовых поездках Фото: primeminister.kz

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с Премьер-Министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом. Встреча состоялась на полях Евразийского межправительственного совета в г. Сочи (РФ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил Алихан Смаилов, Казахстан и Куба демонстрируют открытость к укреплению и углублению двустороннего сотрудничества. В частности, это нашло отражение в том, что уровень дипмиссии республики на Кубе был повышен до полноценного посольства.

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«Товарооборот между нашими странами имеет динамику к увеличению. В этой связи мы поддерживаем проведение совместной работы по определению приоритетных направлений торгово-экономического взаимодействия и возможных совместных проектов», — сказал глава Правительства.

Он также добавил, что у стран есть большой потенциал развития сотрудничества в сферах фармацевтики и биотехнологий. Так, в настоящее время уже налаживается определенное взаимодействие между соответствующими компаниями Казахстана и Кубы.

«Мы надеемся, что это приведет в дальнейшем к конкретным результатам», — подчеркнул Премьер-Министр.

Алихан Смаилов также обозначил важность последовательного расширения двусторонней договорно-правовой базы и предложил обсудить соглашение о краткосрочных безвизовых поездках граждан двух стран.

Со своей стороны Мануэль Марреро Крус выразил заинтересованность Кубы в более глубоком развитии экономических связей с Казахстаном.

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«Здравоохранение является одной из потенциальных сфер возможного сотрудничества между нашими странами. Здесь речь идет о фармацевтической и биотехнологической промышленности, медицинских услугах, академическом обмене. Есть разные направления, связанные с этой отраслью, которые мы можем развивать», — сказал Мануэль Марреро Крус.

Он также обозначил интерес к укреплению сотрудничества в таких направлениях, как металлургическая и химическая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство.

В заключение Мануэль Марреро Крус пригласил Премьер-Министра РК посетить Кубу в любое удобное время.


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