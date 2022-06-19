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Алихан Смаилов поздравил с Днем медицинского работника казахстанских врачей

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Июня 2022, 17:37
Алихан Смаилов поздравил с Днем медицинского работника казахстанских врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства Республики Казахстан.

«Дорогие друзья! Уважаемые медицинские работники!

От всей души поздравляю всех специалистов в области медицины с профессиональным праздником — Днем медицинского работника.

Для нашей семьи этот праздник является особенным уже много лет. Мой отец Асхан Смаилов всю сознательную жизнь посвятил медицине и долгие годы неустанно работал врачом. Мы с детства понимали важность и ответственность этой благородной профессии.

Во время охватившей весь мир пандемии именно врачи оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Наша страна вошла в десятку стран, разработавших собственную вакцину от коронавируса.

Сегодня в Казахстане ведется серьезная работа по повышению качества медицинских услуг и сохранению здоровья нации. Внедряются современные технологии, постоянно обновляется медицинское оборудование. В прошлом году введено в эксплуатацию 12 новых медицинских объектов, в этом году планируется открыть еще 20. В целом, к 2025 году предусмотрено строительство 500 объектов первичной медико-санитарной помощи.

Принимаются меры и социальной поддержки медицинских работников. В этом году заработная плата врачей увеличилась в среднем на 30%.

Спасибо за ваш каждодневный труд, за ваше мужество, верность профессии и долгу! Мы благодарим вас за неоценимый вклад в укрепление здоровья нации. Желаю вашим семьям благополучия, здоровья, профессиональных достижений и неиссякаемой энергии!», - говорится в тексте поздравления Алихана Смаилова.

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