Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Алихан Смаилов потребовал устранить все выявленные нарушения на рынке «Алтын Орда»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Июня 2023, 08:11
Алихан Смаилов потребовал устранить все выявленные нарушения на рынке «Алтын Орда» Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы работы крупнейшего торгового рынка республики «Алтын Орда» рассмотрены на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова с участием руководства центральных госорганов, акиматов Алматы и Алматинской области, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Правительства.

Было отмечено, что на рынке размещено более 5 тысяч торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тысяч покупателей в день. Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области. Основными поставщиками товаров для него являются отечественные производители, а также компании из соседних стран.

photo

Вместе с тем, учитывая большой ежедневный поток продукции, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции.

photo

По данным акимата Алматинской области, выявленные нарушения устранены частично. При этом увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.

По итогам обсуждения Премьер-Министр подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. В частности, для приведения деятельности рынка «Алтын Орда» в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен поручено организовать общественный контроль, а также создать на его территории постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений.

Параллельно с этим будет продолжена работа по созданию в Алматинской агломерации альтернативных оптово-распределительных центров, что позволит сбалансировать торговые потоки и снизить влияние рынка «Алтын Орда» на ценообразование.


Правительство РК   Алматы   Алматинская область   Алтын орда   Алихан Смаилов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны