Алихан Смаилов поставил задачи перед новым акимом СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Представляя нового акима активу области, Алихан Смаилов отметил, что перед руководством региона стоят задачи по всестороннему развитию экономической и социальной сфер СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.
Главой государства утвержден План действий по реализации предвыборной программы «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», в котором предусмотрены меры по повышению уровня жизни и благосостояния граждан.
В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в регионе откроются четыре новые школы на 3,3 тысячи ученических мест.
В рамках реализации нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения планируется построить 46 объектов первичной медико-санитарной помощи и обновить одну районную больницу.
Также будут приняты меры по развитию инфраструктуры аграрного сектора, предпринимательства в сельских населенных пунктах и повышению жизни на селе в целом.
«Акиму области необходимо обеспечить полную и качественную реализацию мероприятий данных стратегических документов», - подчеркнул Алихан Смаилов.
Он также отметил необходимость держать на контроле запуск новых инвестиционных проектов и принимать комплексные меры по недопущению необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары, развитию энергетической и коммунальной инфраструктуры региона.
Фото: primeminister.kz