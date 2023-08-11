АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

В регионе глава Правительства ознакомится с работой промышленных предприятий и социальных учреждений, а также строительством химкомплекса, и с ходом строительных работ водного канала.

Кроме того, ожидается, что Премьер-Министр встретится с аграриями региона.