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    09:18, 11 Август 2023 | GMT +6

    Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Жамбылскую область

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    Фото: z-taraz.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    В регионе глава Правительства ознакомится с работой промышленных предприятий и социальных учреждений, а также строительством химкомплекса, и с ходом строительных работ водного канала.

    Кроме того, ожидается, что Премьер-Министр встретится с аграриями региона.


    Теги:
    Правительство РК Алихан Смаилов Жамбылская область Экономика Промышленность Главная Правительство
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