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Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Августа 2023, 09:20
Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область Кадр из видео: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 10 августа, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

В Хромтауском районе глава Правительства ознакомится с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал», состоянием автодороги «Актобе-Карабутак-Улгайсын».

Премьер-Министр также посетит ряд индустриальных и социальных объектов.

Кроме того, Алихан Смаилов проведет встречу с креативной молодежью и ознакомится с планами дальнейшего развития области.


Правительство РК   Энергетика   Актюбинская область   Экономика   Алихан Смаилов  
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