АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 10 августа, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

В Хромтауском районе глава Правительства ознакомится с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал», состоянием автодороги «Актобе-Карабутак-Улгайсын».

Премьер-Министр также посетит ряд индустриальных и социальных объектов.

Кроме того, Алихан Смаилов проведет встречу с креативной молодежью и ознакомится с планами дальнейшего развития области.