БАКУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов посетил Центр Гейдара Алиева в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Это стало завершающим мероприятием официального визита главы Правительства в Азербайджан.

Культурный центр считается одним из символов современного Баку, его площадь составляет свыше 57 тыс. кв. м. В проекте здания практически не использовались прямые линии, по форме оно представляет собой волнообразное устремление ввысь и плавное слияние с землей.

В музее, посвященном Общенациональному лидеру азербайджанского народа, с помощью фото- и видеоматериалов представлен жизненный путь Гейдара Алиева. Одним из разделов музея является мультимедийный зал, отражающий его встречи с руководителями разных стран мира.

Кроме музея, в Центре есть и другие выставочные залы, где представлены уникальные экспонаты республики, макеты исторических зданий, фотографии достопримечательностей, природных и архитектурных памятников, а также многое другое.