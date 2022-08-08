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Алихан Смаилов поручил ускорить реализацию проекта «G4 City» в Алматинской области
8 Августа 2022 19:29

Алихан Смаилов поручил ускорить реализацию проекта «G4 City» в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проекта «G4 City» в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Участники совещания обсудили мероприятия по созданию специальной экономической зоны, разработке градостроительных документов и вопросы заключения инвестиционного резидентства.

Премьер-Министр поручил ускорить сроки утверждения концепции генерального плана по развитию города «G4 City».


Фото: primeminister.kz



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