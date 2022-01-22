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Алихан Смаилов поручил ускорить работу по возмещению ущерба предпринимателям

22 Января 2022 15:30
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Алихан Смаилов поручил ускорить работу по возмещению ущерба предпринимателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе Правительства с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по реализации поручений, данных Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым с начала этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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В ходе беспорядков в стране пострадал 351 объект недвижимости, по которым требуется проведение ремонтно-восстановительных работ.Из них 45 зданий государственных органов и 306 коммерческих объектов в 8 регионах. Это города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

Предварительный ущерб бизнесу составил 98,1 млрд. т. г., из них на долю г. Алматы приходится 97%.

А. Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов в установленный срок завершить работу по техническо-экспертному обследованию пострадавших зданий и оценке стоимости ремонтных работ с последующим внесением необходимой документации в Министерство финансов.

Правительственной комиссии по оценке ущерба от беспорядков совместно с местными исполнительными органами дано поручение оперативно завершить оценку ущерба и направить в Министерство национальной экономики перечень пострадавших субъектов бизнеса и размер понесенного ими ущерба.

«Правительство готово еженедельно проводить необходимую процедуру по выделению средств для оперативного оказания помощи пострадавшим предпринимателям», - сказал А. Смаилов.

Глава Правительства подчеркнул важность недопущения роста стоимости угля, поручив проработать данный вопрос с угледобывающими компаниями, а также провести анализ во избежание необоснованного повышения тарифов на перевозку угля.

«У некоторых компаний завышен тариф на услуги подъездных путей и тупиков, которые необходимо пересмотреть», - заключил А. Смаилов.


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#Правительство РК   #Бизнес   #ЧП-2022  
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