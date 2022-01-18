Алихан Смаилов поручил подготовить поправки для реформирования производства и реализации нефтепродуктов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики в месячный срок подготовить законодательные поправки по реформированию структуры производства и реализации нефтепродуктов, передает коррепондент МИА «Казинформ».
«Необходимо сократить цепочку поставок и проанализировать практику ценообразования на нефтепродукты. Поручаю Министерству энергетики в месячный срок подготовить законодательные поправки по реформированию структуры производства и реализации нефтепродуктов», - сказал Алихан Смаилов.
Глава Кабмина добавил, что на сегодняшний день государственными органами проводится работа для недопущения роста стоимости угля.
«В этой связи, Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством индустрии необходимо принять предусмотренные законодательством меры по сохранению цен на уголь на уровне 2021 года», - отметил Алихан Смаилов.
Кроме того, Министерству индустрии поручено провести мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощностей пищевой промышленности и реализовать меры по их дальнейшей дозагрузке.
«С учетом предложенных сегодня мер, поручаю Министерству нацэкономики совместно с госорганами до 1 февраля текущего года внести в Правительство комплекс мер по контролю и снижению инфляции», - резюмировал Алихан Смаилов.
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