Алихан Смаилов поручил подготовить поправки для реформирования производства и реализации нефтепродуктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики в месячный срок подготовить законодательные поправки по реформированию структуры производства и реализации нефтепродуктов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Необходимо сократить цепочку поставок и проанализировать практику ценообразования на нефтепродукты. Поручаю Министерству энергетики в месячный срок подготовить законодательные поправки по реформированию структуры производства и реализации нефтепродуктов», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что на сегодняшний день государственными органами проводится работа для недопущения роста стоимости угля.

«В этой связи, Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством индустрии необходимо принять предусмотренные законодательством меры по сохранению цен на уголь на уровне 2021 года», - отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, Министерству индустрии поручено провести мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощностей пищевой промышленности и реализовать меры по их дальнейшей дозагрузке.

«С учетом предложенных сегодня мер, поручаю Министерству нацэкономики совместно с госорганами до 1 февраля текущего года внести в Правительство комплекс мер по контролю и снижению инфляции», - резюмировал Алихан Смаилов.