Алихан Смаилов поручил обеспечить внедрение «Атласа профессий» в программы обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 марта в Нур-Султане под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по вопросам переформатирования системы образования и обеспечения приоритета подготовки кадров под нужды экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Во исполнение поручения Главы государства был разработан и в 2020 году утвержден «Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан». Документ включен в программу повышения доходов населения до 2025 года и является основанием для прогнозирования рынка труда и профессиональных стандартов. Атлас реализуется по 9 приоритетным направлениям: нефть и газ, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм, транспорт и логистика, машиностроение, горная металлургия и строительство.

В Казахстане зафиксировано 129 исчезающих профессий, 95 профессий находятся в процессе трансформации, появились 239 новых профессий (из них 37 в отрасли нефти и газа, 32 в энергетике, 11 в машиностроении, 40 в IT, и т.д.). Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что в системе обеспечения подготовки кадров участвуют представители государственных органов и ассоциаций работодателей.

Современный рынок труда требует оперативной адаптации образовательных учреждений, работников и работодателей к новым отраслям, профессиям и навыкам. Сообщается, что в 2022 году вузами РК разработана 91 инновационная программа, к 2025 году планируется довести это число до 200.

Кроме того, увеличена доля государственного заказа на технические направления подготовки до 60%. Вместе с тем, в текущем году 406 предприятий промышленности Казахстана шефствуют над 406 колледжами ТиПО. В 2021 году таких примеров было всего 51. Шефствующие предприятия входят в составы попечительских и индустриальных советов, помогают со стажировками педагогов, обеспечивают прохождение производственной практики учеников и принимают на себя определенные обязательства по трудоустройству выпускников. В т.г. целевой госзаказ в Казахстане составил 10 тысяч заявок. Увеличена доля госзаказа на технические направления подготовки в колледжах с 40% до 70%. Кроме того, колледжи начали самостоятельно разрабатывать образовательные программы, согласованные с работодателями и шефствующими предприятиями.

Отмечено, что несмотря на разработку «Атласа профессий» и повышение потребностей рынка в специалистах технических специальностей, в Казахстане пока еще недостаточно развито прогнозирование потребностей в кадрах, текущие образовательные программы не в полной мере отражают изменения требований рынка труда и прогнозы по востребованности. Для масштабного внедрения «Атласа профессий» предложено провести коррекцию образовательных программ учебных заведений, скорректировать размещение государственного заказа местных исполнительных органах в учреждениях образования.

Заслушав выступления и доклады участников заседания, Алихан Смаилов поручил внести в протокол ряд конкретных поручений, а также рассмотреть вопросы переформатирования системы образования в современных условиях на заседании Правительства РК.