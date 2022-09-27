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Алихан Смаилов поручил акиматам оказывать всестороннюю поддержку открываемому бизнесу

Автор:  
Серик Сабеков
27 Сентября 2022, 12:03
Алихан Смаилов поручил акиматам оказывать всестороннюю поддержку открываемому бизнесу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году доля малого и среднего предпринимательства в ВВП достигла 33,5 %. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество субъектов бизнеса составляет 1,4 млн. Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве – 3,5 млн человек. Нашей целью является обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства. Мы хотим расширить возможности для предпринимателей, повысить занятость населения, создать равные условия для субъектов предпринимательства», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что ожидаемым эффектом от реализации нацпроекта по развитию предпринимательства станет к 2025 году увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 35 %, создание около 1 млн рабочих мест и снижение доли государства в экономике до 14 %.

«В этой связи, Министерству национальной экономики совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», центральными государственными органами, акиматами регионов необходимо обеспечить качественное и своевременное достижение показателей национального проекта», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем Премьер отметил необходимость повышения эффективности мер государственной поддержки по всем направлениям национального проекта с учетом встречных обязательств для бизнеса.

«Мы от предпринимателей ждем создания новых рабочих мест, стабильной заработной платы, своевременного отчисления пенсионных взносов и налогов, расширения ассортимента выпускаемой продукции. Акиматам необходимо оказывать всестороннюю поддержку открываемому бизнесу. В частности, нужно содействовать в подведении недостающей инфраструктуры к объектам предпринимательства. Оперативно принимать решения по вопросам подключения к электроснабжению, воде, теплоснабжению, подведения дорог», - поручил Алихан Смаилов.

Глава Правительства также поручил Министерству нацэкономики, Палате «Атамекен» продолжить работу по снижению административной нагрузки на предпринимателей. Обеспечить пересмотр как существующих обязательных требований к бизнесу, так и вновь вводимых.

«Бизнес должен почувствовать, что государство заинтересовано в его стабильной и прибыльной деятельности», - заключил Алихан Смаилов.


Фото: primeminister.kz


Правительство РК   Премьер-министр РК   Акимат   Экономика   Алихан Смаилов  
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