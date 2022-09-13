Алихан Смаилов поручил  акиматам не снижать динамику роста экономики регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев текущего года рост экономики составил 3,1% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными драйверами роста экономики стали обрабатывающая промышленность – рост на 4,8%, машиностроение почти на 8%, в том числе автомобилестроение свыше 18% и производство прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны на 11,5%», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли как химическая промышленность на 12%, легкая промышленность –7,5%, металлургия - свыше 5% и нефтепереработка - 4%.

Горнодобывающая промышленность показала рост за счет увеличения добычи угля на 2,2%, природного газа на 3% и руды более чем на 5%.

Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 7,5% и вводе в эксплуатацию 8,8 млн кв.м. жилья.

В сельском хозяйстве наблюдаются стабильные темпы роста на 4,3%.

В сфере услуг выросла торговля на 5,2%, транспорт на 5,5% и связь свыше 6,6%.

«По итогам 8 месяцев по всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и Шымкенте. Всем акиматам не снижать динамику роста экономики регионов. Вместе с тем, по итогам августа в стране наблюдается негативная тенденция роста годовой инфляции на 16%. Акиматам регионов совместно с госорганами необходимо усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка», - резюмировал Алихан Смаилов.

Фото:primeminister.kz











