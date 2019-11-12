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Алихан Смаилов попросил наказать руководителей бюджетных программ, не освоивших средства

12 Ноября 2019 10:24
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Алихан Смаилов попросил наказать руководителей бюджетных программ, не освоивших средства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов перечислил министерства, допустившие наибольшее неосвоение бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наибольшее неосвоение допущено следующими администраторами республиканских бюджетных программ: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов – 10,1 млрд тенге; Министерство образования и науки – 9,3 млрд тенге; Министерство индустрии и инфраструктурного развития – 7,8 млрд тенге; Министерство культуры и спорта – 6,1 млрд тенге; Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности– 5,1 млрд тенге», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Основные причины неосвоения, по его словам, это реорганизация государственных учреждений, несвоевременное представление актов выполненных работ, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений.

«К сожалению, по итогам 10 месяцев, несмотря на проведенные три уточнения и две корректировки бюджета, имеют место значительные суммы неосвоения как у центральных государственных органов, так и на местном уровне. В связи с чем вношу на рассмотрение предложение привлечь к ответственности руководителей бюджетных программ вышеперечисленных министерств и местных исполнительных органов за допущенные недостатки, приведшие к значительной сумме неосвоения бюджетных средств», - призвал зампремьера.

Он также обратился с предупреждением к министерствам и акиматам.

«Здесь же хотел бы предупредить центральные и местные исполнительные органы о том, что недавно Парламентом одобрены поправки в бюджетное законодательство в части усиления ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. Теперь предусмотрена административная ответственность. Более того, к ответственности будут привлекаться не только руководители бюджетных программ, но и первые руководители центральных и местных исполнительных органов. Данная поправка войдет в законную силу уже с 1 января 2020 года», - заявил А. Смаилов.

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Ключевые слова: Экономика, Минфин РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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