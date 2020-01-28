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Алихан Смаилов пообещал сдержать цены на товары в 2020 году

28 Января 2020 10:35
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Алихан Смаилов пообещал сдержать цены на товары в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра страны Алихан Смаилов рассказал, почему не удалось сдержать цены на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом у нас рост цен на потребительские товары составил 5,4% в декабре по отношению к декабрю предыдущего года. На продовольственные товары рост цен более высоким», - сказал Алихан Смаилов в кулуарах Правительства.

Вместе с тем, по его словам, инфляция осталась в том коридоре 4%-6%, который мы себе таргетировали.

«В целом стабильность цен на все потребительские товары была обеспечена за счет снижения тарифов на коммунальные услуги и на тарифы, регулируемые монополистами», - отметил зампремьера.

«В этом году мы предпримем все усилия для того, чтобы рост цен на продовольственные товары сдерживать в коридоре, которые мы себе таргетируем», - пообещал А. Смаилов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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