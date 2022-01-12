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Алихан Смаилов поблагодарил сотрудников силовых структур

12 Января 2022 13:44
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Алихан Смаилов поблагодарил сотрудников силовых структур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов от лица Правительства выразил благодарность сотрудникам силовых структур за действия по восстановлению общественного порядка в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

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«В это сложное для страны время сотрудники МВД, военнослужащие Национальной гвардии, Министерства обороны, МЧС и других правоохранительных органов, а также солдаты-срочники и курсанты несут службу по восстановлению общественного порядка в стране. Выражаем им благодарность за большую работу», — сказал А. Смаилов на совещании по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Силовые структуры   #Вооруженные силы   #Алихан Смаилов  
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